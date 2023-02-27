Фисенко Степан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Фисенко) Марина
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1796
Сын: Фисенко Яков
Мать ребёнка: (Фисенко) Марина
Рождение ребёнка
1804
Сын: Фисенко Григорей
Мать ребёнка: (Фисенко) Марина
Смерть
Неизвестно