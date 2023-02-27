Фисенко Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фисенко Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1780 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Фисенко) Марина

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Фисенко Яков

Мать ребёнка: (Фисенко) Марина

Рождение ребёнка
1804

Сын: Фисенко Григорей

Мать ребёнка: (Фисенко) Марина

Смерть
Неизвестно

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