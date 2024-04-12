Букина (Парилова) Анна Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБукина (Парилова) Анна Емельяновна

Букина (Парилова) Анна Емельяновна

avatar

Место рождения

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край

Дата рождения

1890

Дата смерти

20.10.1948

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Парилов Емельян ?

Мать: Парилова ? ?

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
03.06.1916

Дочь: Шимохина Елена Николаевна

Отец ребёнка: Николай ?

Вороковка, Казачинский муниципальный район, Красноярский край
До 1926 года фамилия Парилова
Рождение ребёнка
02.06.1928

Дочь: Шармар Октябрина Нефёдовна

Отец ребёнка: Букин Нефёд Фёдорович

Рождественское, Казачинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай ?

Смерть
20.10.1948
Рождественское, Казачинский муниципальный район, Красноярский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close