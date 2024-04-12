Букина (Парилова) Анна Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти20.10.1948
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Парилов Емельян ?
Мать: Парилова ? ?
Рождение ребёнка
03.06.1916
Дочь: Шимохина Елена Николаевна
Отец ребёнка: Николай ?
Вороковка, Казачинский муниципальный район, Красноярский край
До 1926 года фамилия Парилова
Рождение ребёнка
02.06.1928
Дочь: Шармар Октябрина Нефёдовна
Отец ребёнка: Букин Нефёд Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай ?
Смерть
20.10.1948