Демиденко (Карлова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения16.07.1931
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1931
Отец: Карлов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.05.1957
Сын: Демиденко Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Демиденко Анатолий Алексеевич
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.06.1961
Дочь: Демиденко Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Демиденко Анатолий Алексеевич