Демиденко (Карлова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемиденко (Карлова) Александра Ивановна

Демиденко (Карлова) Александра Ивановна

Место рождения

Кошелево, Тальменский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

16.07.1931

Пол

Женский

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1931

Отец: Карлов Иван Дмитриевич

Мать: Камынина Анфиза Тарасовна

Кошелево, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
28.05.1957

Сын: Демиденко Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Демиденко Анатолий Алексеевич

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.06.1961

Дочь: Демиденко Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Демиденко Анатолий Алексеевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.