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Бланк Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Бланк Карл

Мать: Бланк (Бунина) Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бланк) Александра Борисовна

Мать ребёнка: Бланк (Усова) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бланк (Усова) Анна

Работа или профессия
Неизвестно
поэт, переводчик, драматург, предводитель дворянства Можайского уезда
Рождение ребёнка
1809

Сын: Бланк Николай Борисович

Мать ребёнка: Бланк (Усова) Анна

Рождение ребёнка
29.01.1811

Сын: Бланк Григорий Борисович

Мать ребёнка: Бланк (Усова) Анна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Бланк Иван

Мать ребёнка: Бланк (Усова) Анна

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Минх (Blank Бланк) Варвара Борисовна

Мать ребёнка: Бланк (Усова) Анна

Рождение ребёнка
24.02.1819

Дочь: Ладыгина (Бланк) Мария Борисовна

Мать ребёнка: Бланк (Усова) Анна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Бланк Василий Борисович

Мать ребёнка: Бланк (Усова) Анна

Рождение ребёнка
13.08.1821

Сын: Бланк Петр Борисович

Мать ребёнка: Бланк (Усова) Анна

Аннино, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1823
Елизаветино, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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