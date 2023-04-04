Бланк Борис
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Бланк Карл
Мать: Бланк (Бунина) Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бланк) Александра Борисовна
Мать ребёнка: Бланк (Усова) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бланк (Усова) Анна
Работа или профессия
Неизвестно
поэт, переводчик, драматург, предводитель дворянства Можайского уезда
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Бланк (Усова) Анна
Рождение ребёнка
29.01.1811
Мать ребёнка: Бланк (Усова) Анна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Бланк Иван
Мать ребёнка: Бланк (Усова) Анна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Минх (Blank Бланк) Варвара Борисовна
Мать ребёнка: Бланк (Усова) Анна
Рождение ребёнка
24.02.1819
Дочь: Ладыгина (Бланк) Мария Борисовна
Мать ребёнка: Бланк (Усова) Анна
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Бланк (Усова) Анна
Рождение ребёнка
13.08.1821
Сын: Бланк Петр Борисович
Мать ребёнка: Бланк (Усова) Анна
Аннино, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1823
Елизаветино, Липецкий уезд, Тамбовская губерния