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Антонов Тихон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Неизвестно

Мать: Неизвестно

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Антонова Анна Тихоновна

Мать ребёнка: Семёнова Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Александр Тихонович

Мать ребёнка: Семёнова Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонова Федосья Тихоновна

Мать ребёнка: Семёнова Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Дмитрий Тихонович

Мать ребёнка: Семёнова Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонова Ксения Тихоновна

Мать ребёнка: Семёнова Аграфена

Смерть
Неизвестно
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