Вивульский Антоний
Место рождения
Дата рождения20.02.1877
Дата смерти10.01.1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1883
г. Елгава, Литва
Место жительства
С 1897 по 1901
г. Вена, Австрия
Место жительства
С 1902 по 1909
г. Париж, Франция
Смерть
10.01.1919
г. Вильнюс, Литва
Место жительства
По 1919
г. Вильнюс, Литва