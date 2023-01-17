Вивульский Антоний — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВивульский Антоний

Вивульский Антоний

avatar

Место рождения

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

20.02.1877

Дата смерти

10.01.1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1883
г. Елгава, Литва
Место жительства
С 1897 по 1901
г. Вена, Австрия
Место жительства
С 1902 по 1909
г. Париж, Франция
Смерть
10.01.1919
г. Вильнюс, Литва
Место жительства
По 1919
г. Вильнюс, Литва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close