Казакова (Комарова) Феврония Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазакова (Комарова) Феврония Борисовна

Казакова (Комарова) Феврония Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комаров Борис Якимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1936

Дочь: Юрьева Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: Казаков Алексей

Сапроньки, Шкловский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
10.08.1938

Сын: Казаков Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Казаков Алексей

Сапроньки, Шкловский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1946

Сын: Казаков Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Казаков Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаков Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Казаков Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Алексей

Смерть
1962
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close