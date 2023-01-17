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Уклеин Федот Логгинов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1769 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАСО, Ф. 606, оп. 1, ед. хр. 100. 1811 г. РС Золотовского приказа
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Блинова Софья Федотова

Мать ребёнка: Уклеина Анна Никитина

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Анна Федотова

Мать ребёнка: Уклеина Анна Никитина

ГАСО, Ф. 606, оп. 1, ед. хр. 100. 1811 г. РС Золотовского приказа
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уклеина Анна Никитина

ГАСО, Ф. 606, оп. 1, ед. хр. 100. 1811 г. РС Золотовского приказа
Смерть
1809
Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
ГАСО, Ф. 606, оп. 1, ед. хр. 100. 1811 г. РС Золотовского приказа
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