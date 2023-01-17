Уклеин Федот Логгинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смерти1809
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, Ф. 606, оп. 1, ед. хр. 100. 1811 г. РС Золотовского приказа
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Блинова Софья Федотова
Мать ребёнка: Уклеина Анна Никитина
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Анна Федотова
Мать ребёнка: Уклеина Анна Никитина
ГАСО, Ф. 606, оп. 1, ед. хр. 100. 1811 г. РС Золотовского приказа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уклеина Анна Никитина
ГАСО, Ф. 606, оп. 1, ед. хр. 100. 1811 г. РС Золотовского приказа
Смерть
1809
Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
ГАСО, Ф. 606, оп. 1, ед. хр. 100. 1811 г. РС Золотовского приказа