Курочкина Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1979

Сын: Курочкин Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Курочкин Владимир Николаевич

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.08.1983

Сын: Курочкин Денис Владимирович

Отец ребёнка: Курочкин Владимир Николаевич

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
25.02.1987

Дочь: Курочкина Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Курочкин Владимир Николаевич

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курочкин Владимир Николаевич

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
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