Курочкина Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1979
Сын: Курочкин Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Курочкин Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
17.08.1983
Сын: Курочкин Денис Владимирович
Отец ребёнка: Курочкин Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
25.02.1987
Дочь: Курочкина Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Курочкин Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно