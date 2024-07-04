Кулаков Семен Александрович
Место рождения
Дата рождения17.05.1909 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1909 ст.
Основание: ГАСО ф.48 оп.4 д.929
Бракосочетание
19.10.1930
Жена: Осипова Елена Федоровна
Рождение ребёнка
30.10.1931
Сын: Осипов Геннадий Семенович
Мать ребёнка: Осипова Елена Федоровна
Развод
11.02.1935
Жена: Осипова Елена Федоровна
Смерть
Неизвестно