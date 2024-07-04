Кулаков Семен Александрович 17.05.1909 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Кулаков Семен Александрович

Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

17.05.1909 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1909 ст.

Отец: Кулаков Александр Онисимович

Мать: Кулакова Гликерия Даниловна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Основание: ГАСО ф.48 оп.4 д.929
Бракосочетание
19.10.1930

Жена: Осипова Елена Федоровна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.10.1931

Сын: Осипов Геннадий Семенович

Мать ребёнка: Осипова Елена Федоровна

Развод
11.02.1935

Жена: Осипова Елена Федоровна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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