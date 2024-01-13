Морозенков Захарий Васильевич
Место рождениясело Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Дата рожденияОколо 1872 ст.
Дата смертиОколо 1920
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1872 ст.
Отец: Мороз Василий Петрович
село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Рождение ребёнка
18.01.1899 ст.
Дочь: Талалаева Мария Захаровна
Мать ребёнка: Морозенкова Акилина Васильевна
село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1920
Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область