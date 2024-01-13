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Морозенков Захарий Васильевич

Место рождения

село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия

Дата рождения

Около 1872 ст.

Дата смерти

Около 1920

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872 ст.

Отец: Мороз Василий Петрович

Мать: не указана

село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Рождение ребёнка
18.01.1899 ст.

Дочь: Талалаева Мария Захаровна

Мать ребёнка: Морозенкова Акилина Васильевна

село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозенкова Акилина Васильевна

Смерть
Около 1920
Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
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