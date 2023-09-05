Девлет - Кильдеева Аграфена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девлет - Кильдеева Аграфена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1694 и 1754

Сын: Девлет-Кильдеев Андрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Девлет-Кильдеев Тимофей Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Девлет-Кильдеев Леонтий Тимофеевич

Отец ребёнка: Девлет-Кильдеев Тимофей Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Девлет-Кильдеев Егор Тимофеевич

Отец ребёнка: Девлет-Кильдеев Тимофей Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Девлет-Кильдеев Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Девлет-Кильдеев Тимофей Львович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Девлет-Кильдеев Тимофей Львович

Смерть
Неизвестно
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