Девлет - Кильдеева Аграфена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1694 и 1754
Сын: Девлет-Кильдеев Андрей Тимофеевич
Отец ребёнка: Девлет-Кильдеев Тимофей Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Девлет-Кильдеев Леонтий Тимофеевич
Отец ребёнка: Девлет-Кильдеев Тимофей Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Девлет-Кильдеев Егор Тимофеевич
Отец ребёнка: Девлет-Кильдеев Тимофей Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Девлет-Кильдеев Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Девлет-Кильдеев Тимофей Львович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно