Золото (Делиева) Христина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золото (Делиева) Христина Михайловна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1865 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.07.1905

Муж: Золото Михаил Васильевич

Николаевская церковь,м/к-1905г.лист-121,зап.-9,ГАДО,Ф - 426-1-10,кадр-122.( 2-й брак )
Рождение ребёнка
02.06.1906

Сын: Золото Иван Михайлович

Отец ребёнка: Золото Михаил Васильевич

Николаевская церковь,м/к-1906г.лист-162,зап.-41,ГАДО,Ф - 426-1-19,кадр-163.
Рождение ребёнка
03.12.1907

Дочь: Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Золото Михаил Васильевич

Николаевская церковь,м/к-1907г.лист-41,зап.-117,ГАДО,Ф - 426-1-11,кадр-42.
Смерть
Неизвестно
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