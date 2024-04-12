Золото (Делиева) Христина Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1874
Бракосочетание
03.07.1905
Николаевская церковь,м/к-1905г.лист-121,зап.-9,ГАДО,Ф - 426-1-10,кадр-122.( 2-й брак )
Рождение ребёнка
02.06.1906
Отец ребёнка: Золото Михаил Васильевич
Николаевская церковь,м/к-1906г.лист-162,зап.-41,ГАДО,Ф - 426-1-19,кадр-163.
Рождение ребёнка
03.12.1907
Дочь: Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Золото Михаил Васильевич
Николаевская церковь,м/к-1907г.лист-41,зап.-117,ГАДО,Ф - 426-1-11,кадр-42.
Смерть
Неизвестно