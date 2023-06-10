Шестакова (Сорокина) Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова (Сорокина) Елена Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1972

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1976 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2006 г.р.

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1972

Отец: Сорокин Сергей

Мать: Сорокина Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
17.12.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шестаков Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
22.02.2006

Дочь: Шестакова Татьяна Евгеньевна

Отец ребёнка: Шестаков Евгений Васильевич

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