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Гагарин Алексей Иванович

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Место рождения

село Клушино, Гжатский уезд

Дата рождения

14.03.1902

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1902

Отец: Гагарин Иван

Мать: Гагарина Анастасия

село Клушино, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
1924

Сын: Гагарин Валентин

Мать ребёнка: Гагарина Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Бруевич Зоя

Мать ребёнка: Гагарина Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
09.03.1934

Сын: Гагарин Юрий

Мать ребёнка: Гагарина Анна Тимофеевна

Клушино, Гжатский (ныне Гагаринский) район, Западная область, СССР
Рождение ребёнка
1936

Сын: Гагарин Борис

Мать ребёнка: Гагарина Анна Тимофеевна

Смерть
1973
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