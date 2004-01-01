Гагарин Алексей Иванович
Место рождениясело Клушино, Гжатский уезд
Дата рождения14.03.1902
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1902
Отец: Гагарин Иван
Мать: Гагарина Анастасия
село Клушино, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
1924
Сын: Гагарин Валентин
Мать ребёнка: Гагарина Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Бруевич Зоя
Мать ребёнка: Гагарина Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
09.03.1934
Сын: Гагарин Юрий
Мать ребёнка: Гагарина Анна Тимофеевна
Клушино, Гжатский (ныне Гагаринский) район, Западная область, СССР
Рождение ребёнка
1936
Сын: Гагарин Борис
Мать ребёнка: Гагарина Анна Тимофеевна
Смерть
1973