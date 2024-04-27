Берникова (Миляновская) Надежда Домиановна 1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Берникова (Миляновская) Надежда Домиановна

Место рождения

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Миляновский Домиан И

Мать: Миляновская (Ершова) Людмила Петровна

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Берникова Нина Венедиктовна

Отец ребёнка: Берников Венедикт Стефанович

Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
С 1889 по 1943
Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
?.02.1889

Муж: Берников Венедикт Стефанович

Рождение ребёнка
17.05.1896

Сын: Берников Вадим Венедиктович

Отец ребёнка: Берников Венедикт Стефанович

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
1943
Омск, город Омск, Омская область

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