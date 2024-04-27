Берникова (Миляновская) Надежда Домиановна
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смерти1943
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Берникова Нина Венедиктовна
Отец ребёнка: Берников Венедикт Стефанович
Место жительства
С 1889 по 1943
Бракосочетание
?.02.1889
Рождение ребёнка
17.05.1896
Сын: Берников Вадим Венедиктович
Отец ребёнка: Берников Венедикт Стефанович
Смерть
1943