Капицына Домна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1830 по 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1830 по 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Капицын Егор Никитич
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Капицын Егор Никитич
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Капицын Егор Никитич
Рождение ребёнка
?.05.1858
Отец ребёнка: Капицын Егор Никитич
Рождение ребёнка
После 1858
Отец ребёнка: Капицын Егор Никитич
Смерть
Неизвестно