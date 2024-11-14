Капицына Домна Ивановна С 1830 по 1831 — найти родственников по фамилии на Familio
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Капицына Домна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1830 по 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1830 по 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капицын Егор Никитич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Капицын Евтихий Егорович

Отец ребёнка: Капицын Егор Никитич

Дураковка, Березово-Лукская волость, Николаевский уезд
Рождение ребёнка
1856

Сын: Капицын Петр Егорович

Отец ребёнка: Капицын Егор Никитич

Дураковка, Березово-Лукская волость, Николаевский уезд
Рождение ребёнка
?.05.1858

Сын: Капицын Степан Егорович

Отец ребёнка: Капицын Егор Никитич

Рождение ребёнка
После 1858

Сын: Капицын Парамон Егорович

Отец ребёнка: Капицын Егор Никитич

Дураковка, Березово-Лукская волость, Николаевский уезд
Смерть
Неизвестно

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