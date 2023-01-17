Глышкина (Обручникова) Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
15.08.1902 ст.
ф.203-оп.780-д.3038 184об-185
Рождение ребёнка
24.09.1903 ст.
Сын: Глышкин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Глышкин Василий Степанович
ф.203-оп.780-д.3053 173об-174
Рождение ребёнка
13.05.1910 ст.
Сын: Глышкин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Глышкин Василий Степанович
ф.203-оп.780-д.4006 365об-366 свидетельство выдано в 1970 г.
Смерть
Неизвестно