Глышкина (Обручникова) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глышкина (Обручникова) Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Обручников Иван Осипович

Мать: Обручникова Александра Никитична

Бракосочетание
15.08.1902 ст.

Муж: Глышкин Василий Степанович

ф.203-оп.780-д.3038 184об-185
Рождение ребёнка
24.09.1903 ст.

Сын: Глышкин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Глышкин Василий Степанович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
ф.203-оп.780-д.3053 173об-174
Рождение ребёнка
13.05.1910 ст.

Сын: Глышкин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Глышкин Василий Степанович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
ф.203-оп.780-д.4006 365об-366 свидетельство выдано в 1970 г.
Смерть
Неизвестно
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