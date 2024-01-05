Светличная Анна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Яковская Матрёна Савельевна
Отец ребёнка: Светличный Савелий Аверьянович
Белгород-Днестровский, Одеська область
Рождение ребёнка
19.10.1905
Сын: Светличный Фома Савельевич
Отец ребёнка: Светличный Савелий Аверьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светличная Миля Савельевна
Отец ребёнка: Светличный Савелий Аверьянович
Смерть
Неизвестно