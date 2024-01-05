Светличная Анна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Светличная Анна Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Яковская Матрёна Савельевна

Отец ребёнка: Светличный Савелий Аверьянович

Белгород-Днестровский, Одеська область
Рождение ребёнка
19.10.1905

Сын: Светличный Фома Савельевич

Отец ребёнка: Светличный Савелий Аверьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светличная Миля Савельевна

Отец ребёнка: Светличный Савелий Аверьянович

Смерть
Неизвестно
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