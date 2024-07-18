Евдокия Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1842 и 1844
Дата смерти19.01.1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1842 и 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макар Алексеевич
Рождение ребёнка
27.12.1864
Сын: Георгий Макарович
Отец ребёнка: Макар Алексеевич
Рождение ребёнка
15.06.1866
Сын: Гурий Макарович
Отец ребёнка: Макар Алексеевич
Рождение ребёнка
30.12.1869
Сын: Филипп Макарович
Отец ребёнка: Макар Алексеевич
Смерть
19.01.1880