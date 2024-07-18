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Евдокия Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1842 и 1844

Дата смерти

19.01.1880

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1827 и 1834 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1842 и 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макар Алексеевич

Рождение ребёнка
27.12.1864

Сын: Георгий Макарович

Отец ребёнка: Макар Алексеевич

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
15.06.1866

Сын: Гурий Макарович

Отец ребёнка: Макар Алексеевич

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
30.12.1869

Сын: Филипп Макарович

Отец ребёнка: Макар Алексеевич

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
19.01.1880

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