Касова Матрона Епимаховна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1899
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.12.1909
Дочь: Анастасия Георгиевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.05.1912
Дочь: Акилина Георгиевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.07.1913
Дочь: Марина Георгиевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно