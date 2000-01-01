Коновалова Евдокия Савотина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Сын: Коновалов Дементий Фёдорович
Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Павлович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Степанида Фёдоровна
Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно