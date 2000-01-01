Коновалова Евдокия Савотина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Евдокия Савотина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Коновалов Дементий Фёдорович

Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Павлович

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Степанида Фёдоровна

Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Фёдор Павлович

Смерть
Неизвестно
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