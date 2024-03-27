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Мустаев Гайнетдин

Место рождения

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Мусаапкин Мустафа (Мустай) Мулла

Мать: Салиха Первая Жена

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1838

Сын: Гайнетдинов Мингазетдин

Мать ребёнка: Бадерниса

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1841

Сын: Гайнетдинов Абдул-Мукмин

Мать ребёнка: Бадерниса

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1852

Сын: Гайнетдинов Абдул-Хаким

Мать ребёнка: Бадерниса

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Сарбижихан

Мать ребёнка: Фатыма Вторая Жена

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Наубахар

Мать ребёнка: Фатыма Вторая Жена

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Бибинафиса

Мать ребёнка: Фатыма Вторая Жена

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фатыма Вторая Жена

Смерть
Неизвестно
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