Мустаев Гайнетдин
Место рожденияд.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Мусаапкин Мустафа (Мустай) Мулла
Мать: Салиха Первая Жена
д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Бадерниса
д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Бадерниса
д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Бадерниса
д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Сарбижихан
Мать ребёнка: Фатыма Вторая Жена
д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Наубахар
Мать ребёнка: Фатыма Вторая Жена
д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Бибинафиса
Мать ребёнка: Фатыма Вторая Жена
д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фатыма Вторая Жена
Смерть
Неизвестно