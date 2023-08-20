Марнов Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Марнов Степан (Стефан)
Мать: ?
Бракосочетание
12.11.1889
Рождение ребёнка
09.01.1890
Дочь: Домника Ивановна
Мать ребёнка: Марнова Анна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
10.08.1891
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Марнова Анна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
04.10.1897
Мать ребёнка: Марнова Анна Лаврентьевна
Смерть
Неизвестно