Архипов Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Архипов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скаткова (Архипова) Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: (Архипова) Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
03.04.1918

Сын: Архипов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: (Архипова) Матрона Ивановна

Смерть
Неизвестно

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