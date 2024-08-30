Архипов Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Архипов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скаткова (Архипова) Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: (Архипова) Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
03.04.1918
Сын: Архипов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: (Архипова) Матрона Ивановна
Смерть
Неизвестно