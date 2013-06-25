(Улуханова) Эмма Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Улуханова) Эмма Георгиевна

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Место рождения

Моздок, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания

Дата рождения

23.04.1936

Дата смерти

25.06.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Моздок, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Бракосочетание
26.05.1953

Муж: Самарин Владимир Александрович

Моздок, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
05.06.1954

Дочь: Артамонова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Самарин Владимир Александрович

УССР, Полтавская обл
Рождение ребёнка
07.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самарин Владимир Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
25.06.2013
Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
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