(Улуханова) Эмма Георгиевна
Место рождения
Дата рождения23.04.1936
Дата смерти25.06.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.05.1953
Рождение ребёнка
05.06.1954
Дочь: Артамонова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Самарин Владимир Александрович
УССР, Полтавская обл
Рождение ребёнка
07.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самарин Владимир Александрович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
25.06.2013
Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область