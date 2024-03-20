Барбот Де Марни (Версилова) Вера Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барбот Де Марни (Версилова) Вера Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

05.07.1908

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1860

Муж: Барбот-Де-Марни Николай Павлович

Рождение ребёнка
23.01.1861

Дочь: Левицкая Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Барбот-Де-Марни Николай Павлович

Рождение ребёнка
11.03.1863

Сын: Барбот Де Марни Николай Николаевич

Отец ребёнка: Барбот-Де-Марни Николай Павлович

Paris, Paris, Île-de-France, France
Рождение ребёнка
09.06.1866

Сын: Барбот Де Марни Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Барбот-Де-Марни Николай Павлович

Рождение ребёнка
14.07.1868

Сын: Барбот Де Марни Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Барбот-Де-Марни Николай Павлович

St.Petersbourg
Рождение ребёнка
02.11.1872

Сын: Барбот Де Марни Лев Николаевич

Отец ребёнка: Барбот-Де-Марни Николай Павлович

Рождение ребёнка
04.04.1874

Дочь: Вера Николаевна

Отец ребёнка: Барбот-Де-Марни Николай Павлович

Смерть
05.07.1908
Chambéry, Savoie, Rhone-Alpes, France
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