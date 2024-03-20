Барбот Де Марни (Версилова) Вера Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти05.07.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1860
Рождение ребёнка
23.01.1861
Дочь: Левицкая Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Барбот-Де-Марни Николай Павлович
Рождение ребёнка
11.03.1863
Сын: Барбот Де Марни Николай Николаевич
Отец ребёнка: Барбот-Де-Марни Николай Павлович
Paris, Paris, Île-de-France, France
Рождение ребёнка
09.06.1866
Сын: Барбот Де Марни Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Барбот-Де-Марни Николай Павлович
Рождение ребёнка
14.07.1868
Сын: Барбот Де Марни Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Барбот-Де-Марни Николай Павлович
St.Petersbourg
Рождение ребёнка
02.11.1872
Сын: Барбот Де Марни Лев Николаевич
Отец ребёнка: Барбот-Де-Марни Николай Павлович
Рождение ребёнка
04.04.1874
Дочь: Вера Николаевна
Отец ребёнка: Барбот-Де-Марни Николай Павлович
Смерть
05.07.1908
Chambéry, Savoie, Rhone-Alpes, France