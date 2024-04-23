Гагаркина (Рудакова) Ксения Дорофеева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1863
Отец ребёнка: Гагаркин Флор Алексеев
Рождение ребёнка
12.03.1865
Дочь: Гагаркина Евдокия Флорова
Отец ребёнка: Гагаркин Флор Алексеев
Рождение ребёнка
15.08.1866
Дочь: Гагаркина Наталья Флорова
Отец ребёнка: Гагаркин Флор Алексеев
Рождение ребёнка
20.11.1868
Дочь: Гагаркина Екатерина Флорова
Отец ребёнка: Гагаркин Флор Алексеев
Рождение ребёнка
23.12.1873
Дочь: Гагаркина Евгения Флорова
Отец ребёнка: Гагаркин Флор Алексеев
Смерть
Неизвестно