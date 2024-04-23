Гагаркина (Рудакова) Ксения Дорофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГагаркина (Рудакова) Ксения Дорофеева

Гагаркина (Рудакова) Ксения Дорофеева

Место рождения

Скоробогатова, Каргапольский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Скоробогатова, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагаркин Флор Алексеев

Рождение ребёнка
15.01.1863

Сын: Гагаркин Афанасий Флоров

Отец ребёнка: Гагаркин Флор Алексеев

Рождение ребёнка
12.03.1865

Дочь: Гагаркина Евдокия Флорова

Отец ребёнка: Гагаркин Флор Алексеев

Рождение ребёнка
15.08.1866

Дочь: Гагаркина Наталья Флорова

Отец ребёнка: Гагаркин Флор Алексеев

Рождение ребёнка
20.11.1868

Дочь: Гагаркина Екатерина Флорова

Отец ребёнка: Гагаркин Флор Алексеев

Рождение ребёнка
23.12.1873

Дочь: Гагаркина Евгения Флорова

Отец ребёнка: Гагаркин Флор Алексеев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.