Романов Владимир Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1947
Дата смерти14.12.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.06.1968
Сын: Романов Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Романова (Журавлева) Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
19.03.1977
Дочь: Ревина (Романова) Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Романова (Журавлева) Татьяна Фёдоровна
Смерть
14.12.2004