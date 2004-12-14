Романов Владимир Ильич 12.08.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Романов Владимир Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1947

Дата смерти

14.12.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова (Журавлева) Татьяна Фёдоровна

Рождение ребёнка
25.06.1968

Сын: Романов Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Романова (Журавлева) Татьяна Фёдоровна

Рождение ребёнка
19.03.1977

Дочь: Ревина (Романова) Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Романова (Журавлева) Татьяна Фёдоровна

Смерть
14.12.2004

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