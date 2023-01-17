Иванов Виталий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1970
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1989
Дочь: Белова Олеся Витальевна
Мать ребёнка: Иванова Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
09.03.?
Дочь: Иванова Валерия Витальевна
Мать ребёнка: Иванова Татьяна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно