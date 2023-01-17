Иванов Виталий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Виталий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1970

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1989

Дочь: Белова Олеся Витальевна

Мать ребёнка: Иванова Татьяна Владимировна

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Рождение ребёнка
09.03.?

Дочь: Иванова Валерия Витальевна

Мать ребёнка: Иванова Татьяна Владимировна

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Татьяна Владимировна

Смерть
Неизвестно
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