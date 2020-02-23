Чеснов Федор Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1952
Дата смерти23.02.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1978
Дочь: Чеснова Ольга Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Завитинск, Завитинский муниципальный район, Амурская область
Смерть
23.02.2020
Белгород, город Белгород, Белгородская область