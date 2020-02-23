Чеснов Федор Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеснов Федор Савельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1952

Дата смерти

23.02.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1978

Дочь: Чеснова Ольга Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Завитинск, Завитинский муниципальный район, Амурская область
Смерть
23.02.2020
Белгород, город Белгород, Белгородская область
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