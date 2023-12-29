Свешников Сосипатр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешников Сосипатр Петрович

Место рождения

Смоленск, Царство Русское

Дата рождения

1718

Дата смерти

1763

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Свешников Пётр Афанасьевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1737

Сын: Свешников Филипп Сосипатрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Свешников Михаил Сосипатрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Свешников Тихон Сосипатрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1763

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