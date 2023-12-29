Свешников Сосипатр Петрович
Место рожденияСмоленск, Царство Русское
Дата рождения1718
Дата смерти1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Свешников Пётр Афанасьевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1737
Сын: Свешников Филипп Сосипатрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Свешников Михаил Сосипатрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Свешников Тихон Сосипатрович
Мать ребёнка: не указана