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Есаков Максим Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: Есаков Данила Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Есаков Василий Максимович

Мать ребёнка: Есакова Ксения Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Есаков Иван Максимович

Мать ребёнка: Есакова Ксения Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Татьяна Максимовна

Мать ребёнка: Есакова Ксения Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Анна Максимовна

Мать ребёнка: Есакова Ксения Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Есаков Фёдор Максимович

Мать ребёнка: Есакова Ксения Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Матрёна Максимовна

Мать ребёнка: Есакова Ксения Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есакова Ксения Максимовна

Смерть
После 1795
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