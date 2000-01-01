Есаков Максим Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1729
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729
Отец: Есаков Данила Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Есаков Василий Максимович
Мать ребёнка: Есакова Ксения Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1750
Мать ребёнка: Есакова Ксения Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Татьяна Максимовна
Мать ребёнка: Есакова Ксения Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Анна Максимовна
Мать ребёнка: Есакова Ксения Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1762
Мать ребёнка: Есакова Ксения Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Матрёна Максимовна
Мать ребёнка: Есакова Ксения Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795