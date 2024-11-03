Салтыкова Пелагея Максимовна 07.10.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Салтыкова Пелагея Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1907

Дата смерти

24.03.1994

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1907

Отец: Максим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салтыков Сергей Иосифович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Салтыков Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Салтыков Сергей Иосифович

Рождение ребёнка
01.06.1941

Сын: Салтыков Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Салтыков Сергей Иосифович

Смерть
24.03.1994
Похороны
Неизвестно
Жестылево, Дмитровский, Московская область

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