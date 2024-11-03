Салтыкова Пелагея Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1907
Дата смерти24.03.1994
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1907
Отец: Максим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Салтыков Сергей Иосифович
Рождение ребёнка
01.06.1941
Сын: Салтыков Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Салтыков Сергей Иосифович
Смерть
24.03.1994
Похороны
Неизвестно
Жестылево, Дмитровский, Московская область