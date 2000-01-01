Корякин Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корякин Николай Григорьевич

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Место рождения

Пахотный -Угол

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Корякин Григорий Иванович

Мать: не указана

Пахотный -Угол
Рождение ребёнка
30.10.1899 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корякина Мария Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корякина Ирина Терентьевна

Смерть
Неизвестно
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