Корякин Николай Григорьевич
Место рожденияПахотный -Угол
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Корякин Григорий Иванович
Мать: не указана
Пахотный -Угол
Рождение ребёнка
30.10.1899 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корякина Мария Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно