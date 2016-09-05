Алиазгаров Ахметша Давлетшинович
Место рожденияУльяновская обл., Богдашкинский р-н, с. Н.-Темерся
Дата рождения1925
Дата смерти05.09.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.03.1949
Дочь: Шакирова Зудия Ахметшаевна
Мать ребёнка: Алиазгарова Сания
Новые Тимерсяны, Ульяновская область, Россия
Рождение ребёнка
24.07.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алиазгарова Сания
г.Ульяновск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алиазгаров Равиль
Мать ребёнка: Алиазгарова Сания
Новые Тимерсяны, Ульяновская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алиазгаров Адельша
Мать ребёнка: Алиазгарова Сания
Новые Тимерсяны, Ульяновская область, Россия
Военная награда
Неизвестно
Алиазгаров Ахметша Давлетшинович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1925 Ульяновская обл., Цильнинский р-н, с. Новые Тимерсяны. Юбилейная картотека
Ализгаров Ахмет Давлиович Рядовой, __.__.1925 Ульяновская обл., Богдашкинский р-н, с. Н.-Темерся. Сводная картотека Перечень наград 18.09.1944 Медаль «За боевые заслуги» 09.05.1945 Медаль «За победу ... Показать все
Смерть
05.09.2016
Ульяновск, Россия