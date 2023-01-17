Каткова (???) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каткова (???) Анна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1913

Дата смерти

29.06.1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Катков Николай Иванович

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Работа или профессия
1938
продавец | Место работы: ст.Тамбов | Должность: продавец
Смерть
29.06.1942
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Причина смерти: при воздушном налете
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