Каткова (???) Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1913
Дата смерти29.06.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Катков Николай Иванович
Работа или профессия
1938
продавец | Место работы: ст.Тамбов | Должность: продавец
Смерть
29.06.1942
Причина смерти: при воздушном налете