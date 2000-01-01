Малютин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалютин Михаил

Малютин Михаил

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1904

Отец: Малютин Прокопий

Мать: Малютин Марья

Рождение ребёнка
02.03.1933

Дочь: Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Малютина Марья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Малютина Марья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малютин Петр

Мать ребёнка: Малютина Марья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малютин Алексей (Лёня)

Мать ребёнка: Малютина Марья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close