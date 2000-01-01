Малютин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1904
Отец: Малютин Прокопий
Мать: Малютин Марья
Рождение ребёнка
02.03.1933
Дочь: Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Малютина Марья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Малютина Марья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малютин Петр
Мать ребёнка: Малютина Марья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Малютина Марья
Смерть
Неизвестно