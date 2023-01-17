Анисия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1891
Рождение ребёнка
09.08.1892 ст.
Дочь: Наталья Ильинична
Отец ребёнка: Зяблов Илья Николаевич
Рождение ребёнка
01.06.1896 ст.
Дочь: Савилова Пелагея Ильинична
Отец ребёнка: Зяблов Илья Николаевич
Рождение ребёнка
03.03.1898 ст.
Сын: Зяблов Павел Ильич
Отец ребёнка: Зяблов Илья Николаевич
Рождение ребёнка
13.03.1900 ст.
Сын: Зяблов Алексей Ильич
Отец ребёнка: Зяблов Илья Николаевич
Рождение ребёнка
31.08.1902 ст.
Сын: Зяблов Иван Ильич
Отец ребёнка: Зяблов Илья Николаевич
Рождение ребёнка
11.11.1904 ст.
Сын: Зяблов Михаил Ильич
Отец ребёнка: Зяблов Илья Николаевич
Рождение ребёнка
17.04.1907 ст.
Сын: Зяблов Семен Ильич
Отец ребёнка: Зяблов Илья Николаевич
Смерть
Неизвестно