Анисия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1891

Муж: Зяблов Илья Николаевич

Рождение ребёнка
09.08.1892 ст.

Дочь: Наталья Ильинична

Отец ребёнка: Зяблов Илья Николаевич

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.06.1896 ст.

Дочь: Савилова Пелагея Ильинична

Отец ребёнка: Зяблов Илья Николаевич

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.03.1898 ст.

Сын: Зяблов Павел Ильич

Отец ребёнка: Зяблов Илья Николаевич

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.03.1900 ст.

Сын: Зяблов Алексей Ильич

Отец ребёнка: Зяблов Илья Николаевич

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
31.08.1902 ст.

Сын: Зяблов Иван Ильич

Отец ребёнка: Зяблов Илья Николаевич

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.11.1904 ст.

Сын: Зяблов Михаил Ильич

Отец ребёнка: Зяблов Илья Николаевич

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.04.1907 ст.

Сын: Зяблов Семен Ильич

Отец ребёнка: Зяблов Илья Николаевич

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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