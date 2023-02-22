Ларина Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1908
Отец ребёнка: Ларин Карп Стахеевич
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Ларин Карп Стахеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ларин Карп Стахеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ларина Пелагея Карповна
Отец ребёнка: Ларин Карп Стахеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богомолова Лукерья Карповна
Отец ребёнка: Ларин Карп Стахеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ларин Карп Стахеевич
Смерть
Неизвестно