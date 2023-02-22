Ларина Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларина Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1908

Сын: Ларин Федосей Карпович

Отец ребёнка: Ларин Карп Стахеевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Ларин Андрей Карпович

Отец ребёнка: Ларин Карп Стахеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларин Карп Стахеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ларина Пелагея Карповна

Отец ребёнка: Ларин Карп Стахеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богомолова Лукерья Карповна

Отец ребёнка: Ларин Карп Стахеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларин Лиферий Карпович

Отец ребёнка: Ларин Карп Стахеевич

Смерть
Неизвестно
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