Михаил Андреев (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Андреев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1702

Дата смерти

1782

Пол

Мужской

Отец

Около 1665 г.р.

Мать

Жена

Около 1709 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702

Отец: Андрей Иванов (Ич)

Мать: Марфа

Рождение ребёнка
Около 1731

Дочь: Анна Михайлова (Вна)

Мать ребёнка: Ефимия Семенова (Вна)

Игнатово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Никита Михайлов (Ич)

Мать ребёнка: Ефимия Семенова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Андрей Михайлов (Ич)

Мать ребёнка: Ефимия Семенова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Анна Михайлова (Вна)

Мать ребёнка: Ефимия Семенова (Вна)

Игнатово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Семенова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Игнатово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1782
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