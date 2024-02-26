Михаил Андреев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1702
Дата смерти1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702
Отец: Андрей Иванов (Ич)
Мать: Марфа
Рождение ребёнка
Около 1731
Дочь: Анна Михайлова (Вна)
Мать ребёнка: Ефимия Семенова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1735
Сын: Никита Михайлов (Ич)
Мать ребёнка: Ефимия Семенова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Андрей Михайлов (Ич)
Мать ребёнка: Ефимия Семенова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Анна Михайлова (Вна)
Мать ребёнка: Ефимия Семенова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Семенова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1782