Карнушин Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карнушин Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1952

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1952

Отец: Карнушин Николай Дмитриевич

Мать: Карнушина-Шаршова Мария Павловна

Рождение ребёнка
29.06.1974

Сын: Карнушин Андрей Викторович

Мать ребёнка: Карнушина Нина Степановна

Битюг-Матрёновка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.08.1980

Дочь: Абрамова-Карнушина Галина Викторовна

Мать ребёнка: Карнушина Нина Степановна

Ташкент, Узбекской ССР
Рождение ребёнка
05.08.1980

Дочь: Абрамова Галина Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карнушина Нина Степановна

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