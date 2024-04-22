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Матвей

Место рождения

Малое Васильково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Васильково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-L11B-RGY?i=278&wc=M6MV-ZTG%3A224254401%2C226324801%2C226325701&cc=1929530
Рождение ребёнка
1741

Дочь: Дарья Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Малое Васильково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-L11B-RGY?i=278&wc=M6MV-ZTG%3A224254401%2C226324801%2C226325701&cc=1929530
Смерть
Неизвестно
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