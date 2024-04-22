Матвей
Место рождения
Дата рожденияОколо 1716
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-L11B-RGY?i=278&wc=M6MV-ZTG%3A224254401%2C226324801%2C226325701&cc=1929530
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Дарья Матвеевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-L11B-RGY?i=278&wc=M6MV-ZTG%3A224254401%2C226324801%2C226325701&cc=1929530
Смерть
Неизвестно