Матрона Денисовна
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Денис Логинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Сын: Илья Петрович
Отец ребёнка: Петр Иванович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Тимофей Петрович
Отец ребёнка: Петр Иванович
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Мавра Петровна
Отец ребёнка: Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно