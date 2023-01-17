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Матрона Денисовна

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Место рождения

Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1706 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Денис Логинович

Мать: не указана

Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Илья Петрович

Отец ребёнка: Петр Иванович

Толстокосово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Петр Иванович

Толстокосово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Мавра Петровна

Отец ребёнка: Петр Иванович

Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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