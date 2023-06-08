Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
1867 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1889 ст.
Жена: Александра Васильевна
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 29.01.1889 Чермы крестьянский сын Петр Васильевич Калихновщины крестьянская дочь Александра Васильевна по жениху Чермы крестьянский сын Дмитрий Филиппович по жениху Михково за... Показать все
Смерть
Неизвестно