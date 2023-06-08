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Петр Васильевич

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
29.01.1889 ст.

Жена: Александра Васильевна

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 29.01.1889 Чермы крестьянский сын Петр Васильевич Калихновщины крестьянская дочь Александра Васильевна по жениху Чермы крестьянский сын Дмитрий Филиппович по жениху Михково за... Показать все
Смерть
Неизвестно

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