Потапенко Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапенко Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Нр
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коган (Потапенко) Галина Павловна

Мать ребёнка: Потапенко (Вертелецкая Шакун) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапенко Борис Павлович

Мать ребёнка: Потапенко (Вертелецкая Шакун) Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно

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