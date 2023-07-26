Потапенко Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коган (Потапенко) Галина Павловна
Мать ребёнка: Потапенко (Вертелецкая Шакун) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Потапенко (Вертелецкая Шакун) Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно