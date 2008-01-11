Фунтов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фунтов Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1924

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1951

Дочь: Морозова Вера Николаевна

Мать ребёнка: Фунтова Анна Александровна

Рождение ребёнка
29.06.1956

Сын: Фунтов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Фунтова Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фунтова Анна Александровна

Смерть
2004
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