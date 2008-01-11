Фунтов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1924
Дата смерти2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1951
Дочь: Морозова Вера Николаевна
Мать ребёнка: Фунтова Анна Александровна
Рождение ребёнка
29.06.1956
Мать ребёнка: Фунтова Анна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2004