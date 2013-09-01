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Мотовилов Иван Евстегнеевич

Место рождения

СССР

Дата рождения

01.08.1934

Дата смерти

?.09.2013

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1934

Отец: Евстегней

Мать: не указана

СССР
Рождение ребёнка
27.09.1959

Сын: Мотовилов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Мотовилова Анфиса

Бракосочетание
1986

Жена: Мотовилова Таисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабушкина Мария

Мать ребёнка: Мотовилова Анфиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мотовилов Владислав

Мать ребёнка: Мотовилова Анфиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бубнова Ольга

Мать ребёнка: Мотовилова Анфиса

Смерть
?.09.2013
Новочерноярка, Павлодарский район, Павлодарская область
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