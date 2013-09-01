Мотовилов Иван Евстегнеевич
Место рожденияСССР
Дата рождения01.08.1934
Дата смерти?.09.2013
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1934
Отец: Евстегней
СССР
Рождение ребёнка
27.09.1959
Сын: Мотовилов Сергей Иванович
Мать ребёнка: Мотовилова Анфиса
Бракосочетание
1986
Жена: Мотовилова Таисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабушкина Мария
Мать ребёнка: Мотовилова Анфиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мотовилов Владислав
Мать ребёнка: Мотовилова Анфиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бубнова Ольга
Мать ребёнка: Мотовилова Анфиса
Смерть
?.09.2013
Новочерноярка, Павлодарский район, Павлодарская область