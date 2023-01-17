Костинова Фёкла Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Костинов Никита Стефанович
Отец ребёнка: Костинов Стефан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Костинов Сергей Стефанович
Отец ребёнка: Костинов Стефан Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно