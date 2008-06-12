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Куклин Леонид Михайлович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

29.03.1948

Дата смерти

12.06.2008

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

1949 г.р.

Дети

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ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1948

Отец: Куклин Михаил Петрович

Мать: Куклина Анна Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
06.11.1970

Жена: Куклина Клавдия Артемовна

Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
01.07.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куклина Клавдия Артемовна

Монино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.01.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куклина Клавдия Артемовна

Монино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
12.06.2008
Сиверка, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
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