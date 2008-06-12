Куклин Леонид Михайлович
Место рождения
Дата рождения29.03.1948
Дата смерти12.06.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1948
Отец: Куклин Михаил Петрович
Мать: Куклина Анна Дмитриевна
Бракосочетание
06.11.1970
Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
01.07.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куклина Клавдия Артемовна
Рождение ребёнка
22.01.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куклина Клавдия Артемовна
Смерть
12.06.2008
Сиверка, Касимовский муниципальный район, Рязанская область